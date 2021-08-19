У Києві водій автомобіля Volkswagen пригрозив поліцейським зброєю, щоб проїхати вулицею, яку перекрили задля репетиції параду до 30-річчя незалежності України.

Чоловік, доїхавши до перекриття на перехресті вулиць Великої Васильківської та Саксаганського, демонстративно дістав предмет, схожий на зброю, та перезарядив його на очах у поліцейських.

Патрульні зупинили автомобіль на наступному перехресті, а водія затримали та роззброїли.

Порушником виявився 21-річний уродженець Чернігівської області. Із місця події правоохоронці вилучили травматичний пістолет.

Наразі слідчі Печерського управління поліції готують водієві повідомлення про підозру. За погрозу правоохоронцям йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Перекриття низки вулиць у Києві орієнтовно до 01.15 19 серпня триватиме через першу репетицію військового параду до Дня Незалежності України.

Обмеження руху транспорту діятиме також 20 та 22 серпня із 15.30 до 01.15.

Про тимчасові обмеження в КМДА повідомили ще 6 серпня. Так, у ці дні обмежуватимуть рух:

із 15.30 до 18.00 – на вулицях Академіка Туполєва, В’ячеслава Чорновола, Старовокзальній, Жилянській та Антоновича, а також на проспектах Перемоги та Маршала Рибалка.

із 15.30 до закінчення репетицій (орієнтовно до 01.15) – на Великій Васильківській (від Либідської до Хрещатику), Хрещатику, Михайлівській вулиці (починаючи із Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Грушевського, Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе (на ділянці від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької).

із 19.00 до закінчення репетицій (орієнтовно до 01.15) – на вулицях Нижній Вал, Глибочицькій та Глибочицькому проїзді, В’ячеслава Чорновола, Старовокзальній, Жилянській, Антоновича та проспекті Перемоги.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва