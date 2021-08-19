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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Сбежали от родителей: на Закарпатье ищут четырех детей, заблудившихся в лесу

Сбежали от родителей: на Закарпатье ищут четырех детей, заблудившихся в лесу

На Закарпатье спасатели ищут четырех детей, которые потерялись в лесу. Без родителей они пошли собирать грибы и ягоды.

Инцидент произошел около 1.00 ночи 19 августа в селе Порошково под Ужгородом.

Известно, что заблудились четверо детей ромской национальности 5, 6, 7 и 8 лет.

К поискам детей привлечено 120 человек. Кроме спасателей ГСЧС, лесников и полицейских с собаками, также помогают местные жители.

— Для поисков используют и квадрокоптер для оперативного осмотра территории. Всю ночь мы прочесываем леса и прилегающие села, — говорится в сообщении полиции.

Параллельно правоохранители проводят профилактические беседы с родителями пропавших детей.

Источники: ГСЧС, Нацполиция

Фото: Нацполиция

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