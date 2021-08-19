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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Втекли від батьків: на Закарпатті шукають чотирьох дітей, які заблукали у лісі

Втекли від батьків: на Закарпатті шукають чотирьох дітей, які заблукали у лісі

На Закарпатті рятувальники шукають чотирьох дітей, які загубилися в лісі. Без батьків вони пішли збирати гриби та ягоди.

Інцидент стався близько 1.00 ночі 19 серпня у селі Порошково під Ужгородом.

Відомо, що заблукали четверо дітей ромської національності 5, 6, 7 і 8 років.

Втекли від батьків: на Закарпатті шукають чотирьох дітей, які заблукали у лісі

До пошуків дітей залучено 120 осіб. Окрім рятувальників ДСНС, лісників та поліцейських з собаками, також допомагають місцеві мешканці.

– Для пошуків використовують і квадрокоптер для оперативного огляду території. Цілу ніч ми прочісуємо ліси та прилеглі села, – йдеться у повідомленні поліції.

Паралельно правоохоронці проводять профілактичні бесіди із батьками зниклих дітей.

Джерела: ДСНС, Нацполіція

Фото: Нацполіція

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