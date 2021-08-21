Во Львовской области, в городе Самбор, ударило током 14-летнюю девочку.

Она взобралась на вагон-цистерну.

— 20 августа в 18:53 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что в Самборе на ул. Вокзальная, 1 получила поражение электрическим током девушка 2007 года рождения. Девушка находилась на вагоне-цистерне, который стоял на железнодорожной станциии Самбор, — говорится в сообщении ДСНС.

Сообщение о пострадавшей поступило от руководителя станции Самбор. К моменту приезда спасателей, она находилась в состоянии шока.

Во Львовской области на вагоне-цистерне ударило током 14-летнюю девушку / 2 фотографии

В состоянии средней степени тяжести девушку госпитализировали в реанимационное отделение Самборской центральной районной больницы.

Как ребенок оказался на цистерне в ГСЧС не сообщают, но добавляют, что в основном, люди выбираются на поезда, чтобы сделать селфи.

— Это крайне опасно и обычно заканчивается летальным исходом. Ведь там проходят высоковольтные линии, они преимущественно под напряжением, — сообщили правоохранители.

Истчник: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области