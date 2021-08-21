У Львівській області, у місті Самбір, ударило струмом 14-літню дівчинку.

Вона підійнялася на вагон-цистерну.

– 20 серпня о 18:53 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в Самборі на вул. Вокзальна, 1 отримала ураження електричним струмом дівчина 2007 року народження. Дівчина знаходилася на вагоні – цистерні, що стояв на залізничній станціїї Самбір, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Повідомлення про постраждалу надійшло від керівника станції Самбір. Коли прибули рятувальники вона перебувала у стані шоку.

У Львівській області на вагоні-цистерні ударило струмом 14-літню дівчину / 2 фотографии

У стані середнього ступеня важкості дівчину госпіталізували в реанімаційне відділення Самбірської центральної районої лікарні.

Як дитина опинилася на цистерні у ДСНС не повідомляють, але додають, що переважно, люди вибираються на потяги, щоби зробити селфі.

– Це вкрай небезпечно і здебільшого закінчується летальними випадками. Адже там проходять високовольтні лінії, вони переважно під напругою, – повідомили правоохоронці.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Львівській області