Новости Киева: в офис омбудсмена бросили коктейль Молотова (ВИДЕО, ФОТО)

В четверг, 26 августа, в Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
В Киеве бросили коктейль Молотова в офис омбудсмена / 3 фотографии
Инцидент произошел около 15.00 на улице Институтской. Так, неизвестный поджег сами двери офиса омбудсмена.
По данным Денисовой, никто из работников и посетителей не пострадал.
Правоохранители уже задержали злоумышленника. Известно, что он пытался поджечь и здание Верховного суда.
Пожар был оперативно потушен, пострадали только входные двери помещения.
Источник: Людмила Денисова
Фото: Людмила Денисова