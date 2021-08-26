Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Киеве бросили коктейль Молотова в офис омбудсмена

В Киеве бросили коктейль Молотова в офис омбудсмена

В четверг, 26 августа, в Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Новости Киева: в офис омбудсмена бросили коктейль Молотова (ВИДЕО, ФОТО)
Новости Киева: в офис омбудсмена бросили коктейль Молотова (ВИДЕО, ФОТО)
Новости Киева: в офис омбудсмена бросили коктейль Молотова (ВИДЕО, ФОТО)
Новости Киева: в офис омбудсмена бросили коктейль Молотова (ВИДЕО, ФОТО)
Новости Киева: в офис омбудсмена бросили коктейль Молотова (ВИДЕО, ФОТО)
Новости Киева: в офис омбудсмена бросили коктейль Молотова (ВИДЕО, ФОТО)
В Киеве бросили коктейль Молотова в офис омбудсмена / 3 фотографии

Инцидент произошел около 15.00 на улице Институтской. Так, неизвестный поджег сами двери офиса омбудсмена.

По данным Денисовой, никто из работников и посетителей не пострадал.

Правоохранители уже задержали злоумышленника. Известно, что он пытался поджечь и здание Верховного суда.

Пожар был оперативно потушен, пострадали только входные двери помещения.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка