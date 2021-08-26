Новости Киева: в офис омбудсмена бросили коктейль Молотова (ВИДЕО, ФОТО)

В четверг, 26 августа, в Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

В Киеве бросили коктейль Молотова в офис омбудсмена / 3 фотографии

Инцидент произошел около 15.00 на улице Институтской. Так, неизвестный поджег сами двери офиса омбудсмена.

По данным Денисовой, никто из работников и посетителей не пострадал.

Правоохранители уже задержали злоумышленника. Известно, что он пытался поджечь и здание Верховного суда.

Пожар был оперативно потушен, пострадали только входные двери помещения.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова