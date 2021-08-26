Новини Києва: в офіс омбудсмена кинули коктейль Молотова (ВІДЕО, ФОТО)

У четвер, 26 серпня, у Києві невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

У Києві кинули коктейль Молотова в офіс омбудсмена / 3 фотографии

Інцидент трапився близько 15.10 на вулиці Інститутській. Так, невідомий підпалив самі двері офісу омбудсмена.

За даними Денісової, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав.

Правоохоронці уже затримали зловмисника. Відомо, що він намагався підпалити і будівлю Верховного суду.

Пожежа оперативно погасили, постраждали лише вхідні двері приміщення.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова