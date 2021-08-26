Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Києві кинули коктейль Молотова в офіс омбудсмена

У Києві кинули коктейль Молотова в офіс омбудсмена

У четвер, 26 серпня, у Києві невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Новини Києва: в офіс омбудсмена кинули коктейль Молотова (ВІДЕО, ФОТО)
Новини Києва: в офіс омбудсмена кинули коктейль Молотова (ВІДЕО, ФОТО)
Новини Києва: в офіс омбудсмена кинули коктейль Молотова (ВІДЕО, ФОТО)
Новини Києва: в офіс омбудсмена кинули коктейль Молотова (ВІДЕО, ФОТО)
Новини Києва: в офіс омбудсмена кинули коктейль Молотова (ВІДЕО, ФОТО)
Новини Києва: в офіс омбудсмена кинули коктейль Молотова (ВІДЕО, ФОТО)
У Києві кинули коктейль Молотова в офіс омбудсмена / 3 фотографии

Інцидент трапився близько 15.10 на вулиці Інститутській. Так, невідомий підпалив самі двері офісу омбудсмена.

За даними Денісової, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав.

Правоохоронці уже затримали зловмисника. Відомо, що він намагався підпалити і будівлю Верховного суду.

Пожежа оперативно погасили, постраждали лише вхідні двері приміщення.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка