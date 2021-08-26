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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

В Испании обрушился жилой дом — под завалами люди

Обвал будинку у Пенісолі

В испанском муниципалитете Пенискола произошел обвал трехэтажного жилого дома.

Экстренные службы, работающие на месте происшествия, смогли спасти одного из трех человек, которые оказались под завалами. Мужчине уже оказали помощь медицинские службы. Поиск еще двух человек, которые пропали без вести, продолжается. Известно, что это мать и сын.

Обвал дома произошел 25 августа, примерно в 19.30 по местному времени.

В доме было 20 квартир, которые арендаторы сдают в основном туристам. В момент обрушения здания большинство людей находились на пляже.

В настоящее время около 30 человек из девяти семей расселили временно по отелям. Еще часть пострадавших остановилась у своих родственников.

Издание El Mundo пишет, что причина обрушения здания может быть связана с проливными дождями, которые наблюдались в регионе несколько дней. Точную причину катастрофы установит местная полиция и строители-специалисты.

Очевидцы происшествия сообщили, что во время обвала не было слышно взрыва, который мог бы сигнализировать об утечке газа. Само здание возвели несколько десятилетий назад.

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Источник: El Mundo

Фото: El Mundo

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