В іспанському муніципалітеті Пеніскола стався обвал триповерхового житлового будинку.

Екстрені служби, що працюють на місці події, змогли врятувати одну з трьох людей, котрі опинилися під завалами. Чоловіку вже надали допомогу медичні служби. Пошук ще двох людей, котрі зникли безвісти, триває. Відомо, що це матір та син.

Imágenes intervención #derrumbePeñiscola. #BomberosCPBC @dipcas tiene movilizadas 6 dotaciones , La Unidad de Rescate y Salvamento , la unidad canina , la unidad de maquinaria y logística , 5 unidades de mando pic.twitter.com/5o3MGawLcl — CPBC (@SIAB_Castellon) August 25, 2021

Обвал будинку стався 25 серпня приблизно о 19.30 за місцевим часом.

У будинку було 20 квартир, які орендатори здають здебільшого туристам. В момент обвалу будівлі більшість людей перебували на пляжі.

Наразі близько 30 осіб із дев’яти сімей розселили тимчасово по готелях. Ще частина постраждалих зупинилася у своїх родичів.

Видання El Mundo пише, що причина обвалу будівлі може бути пов’язана із проливними дощами, що спостерігалися у регіоні кілька днів. Точну причину катастрофи встановить місцева поліція та будівельники-спеціалісти.

Очевидці події повідомили, що під час обвалу не було чути вибуху, що міг би сигналізувати про витік газу. Саму будівлю звели кілька десятиліть тому.

Джерело: El Mundo

Фото: El Mundo