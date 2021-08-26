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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

В Іспанії обвалився житловий будинок – під завалами люди

Обвал будинку у Пенісолі

В іспанському муніципалітеті Пеніскола стався обвал триповерхового житлового будинку.

Екстрені служби, що працюють на місці події, змогли врятувати одну з трьох людей, котрі опинилися під завалами. Чоловіку вже надали допомогу медичні служби. Пошук ще двох людей, котрі зникли безвісти, триває. Відомо, що це матір та син.

Обвал будинку стався 25 серпня приблизно о 19.30 за місцевим часом.

У будинку було 20 квартир, які орендатори здають здебільшого туристам. В момент обвалу будівлі більшість людей перебували на пляжі.

Наразі близько 30 осіб із дев’яти сімей розселили тимчасово по готелях. Ще частина постраждалих зупинилася у своїх родичів.

Видання El Mundo пише, що причина обвалу будівлі може бути пов’язана із проливними дощами, що спостерігалися у регіоні кілька днів. Точну причину катастрофи встановить місцева поліція та будівельники-спеціалісти.

Очевидці події повідомили, що під час обвалу не було чути вибуху, що міг би сигналізувати про витік газу. Саму будівлю звели кілька десятиліть тому.

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Джерело: El Mundo

Фото: El Mundo

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