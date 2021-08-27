Херсонская полиция просит откликнуться возможных очевидцев ДТП на объездной дороге села Чулаковка Скадовского района 26 августа, в результате которого погиб полуторамесячный младенец.

Авария произошла после того, как 73-летний водитель автомобиля Opel Vectra на закруглении дороги выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106.

В последнем ехали муж с женой, их полуторамесячный сын и бабушка.

Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. 32-летнюю и 55-летнюю женщину с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализировали в больницу в городе Голая Пристань. Водители автомобилей не пострадали.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, в результате которого наступила смерть потерпевшего.

Решается вопрос о вручении подозрения водителю Opel Vectra. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы до восьми лет.

Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погиб полуторамесячный младенец / 3 фотографии

Сейчас продолжаются следственные действия. Очевидцев, имеющих видео момента аварии, просят позвонить по номеру 099-04-08-555 или 102. Анонимность гарантируется.