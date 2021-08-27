ДТП у Херсонській області

Херсонська поліція просить відгукнутися можливих очевидців ДТП на об’їзній дорозі села Чулаківка Скадовського району 26 серпня, унаслідок якої загинуло півторамісячне немовля.

Аварія сталася після того, як 73-річний водій автомобіля Opel Vectra на заокругленні дороги виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2106.

В останньому їхали чоловік із дружиною, їхній півторамісячний син та бабуся.

Дитина отримала травми, несумісні з життям. 32-річну та 55-річну жінку з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували до лікарні в місті Гола Пристань. Водії автомобілів не постраждали.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, унаслідок якого настала смерть потерпілого.

Вирішується питання про вручення підозри водію Opel Vectra. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі до восьми років.

Поліція шукає очевидців ДТП, у якій загинуло півторамісячне немовля / 3 фотографии

Нині тривають слідчі дії. Очевидців, які мають відео моменту аварії, просять зателефонувати за номером 099-04-08-555 або 102. Анонімність гарантована.