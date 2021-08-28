В Киеве мужчина убил жену, а затем спрятал тело в морозильной камере

В Киеве на проспекте Правды мужчина убил свою жену, а затем расчленил ее и заморозил части ее тела в морозильнике, который специально для этого и приобрел.

Тело женщины обнаружила сестра убийцы, которая с семьей проживала с мужчиной в одной квартире.

Она и вызвала правоохранителей, которые незамедлительно прибыли на место происшествия.

По словам одного из соседей, который видел следственные действия, на место убийства прибыли сразу четыре патрульных машины, а затем приехали и кинологи.

В свою очередь соседи рассказывают, что семья была спокойной и никаких эксцессов в ней ранее не происходило.

— Хорошая семья очень такие на никогда никаких курьезов у них не было у меня в голове не укладывается, что в этой семье могло такое случиться. Расчленить человека это же ужас, ужас! Курицу не каждый может расчленить, а тут человека. Я в жизни не подумала бы, — рассказала одна из соседок Мария Ивановна.

При этом сестра убийцы не догадывается о мотивах своего родственника.

Погибшую звали Елена, ей было 40 лет, родом из Черкасс. 5 лет назад она вышла замуж за Александра и переехала в Киев.

Родственники в последний раз видели женщину около 10 дней назад, а на второй день после ее пропажи мужчина купил морозильную камеру.

— Никто не ссорился, все честно я не хочу это обсуждать! Все было хорошо, а потом все стало плохо, — рассказала сестра подозреваемого.

Мужчина ушел утром на работу, а затем позвонил сестре и попросил покормить вечером кота. Отец мужчины попытался с ним связаться, однако тот сказал, что не желает разговаривать и сообщил, что больше его никто и никогда не найдет.

При этом правоохранители сообщили, что уже знают возможное место, где скрывается мужчина и планируют в ближайшее время его задержать.