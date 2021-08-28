У Києві чоловік убив дружину, а потім сховав тіло у морозильній камері

У Києві на проспекті Правди чоловік вбив свою дружину, а потім розчленував її і заморозив частини її тіла в морозильнику, який спеціально для цього і придбав.

Тіло жінки виявила сестра вбивці, яка з сім’єю проживала з чоловіком в одній квартирі.

Вона і викликала правоохоронців, які негайно прибули на місце події.

За словами одного з сусідів, який бачив слідчі дії, на місце вбивства прибули відразу чотири патрульних машини, а потім приїхали і кінологи.

У свою чергу сусіди розповідають, що сім’я була спокійною і ніяких ексцесів в ній раніше не відбувалося.

– Хороша сім’я дуже такі на ніколи ніяких курйозів у них не було у мене в голові не вкладається, що в цій сім’ї могло таке статися. Розчленувати людини це ж жах, жах! Курку не кожен може розчленувати, а тут людини. Я в житті не подумала б, – розповіла одна з сусідок Марія Іванівна.

При цьому сестра вбивці не здогадується про мотиви свого родича.

Загиблу звали Олена, їй було 40 років, родом з Черкас. 5 років тому вона вийшла заміж за Олександра і переїхала до Києва.

Родичі в останній раз бачили жінку близько 10 днів тому, а на другий день після її зникнення чоловік купив морозильну камеру.

– Ніхто не сварився, все чесно я не хочу це обговорювати! Все було добре, а потім все стало погано, – розповіла сестра підозрюваного.

Чоловік пішов вранці на роботу, а потім подзвонив сестрі і попросив погодувати ввечері кота. Батько чоловіка спробував з ним зв’язатися, проте той сказав, що не бажає розмовляти і повідомив, що більше його ніхто і ніколи не знайде.

При цьому правоохоронці повідомили, що вже знають можливе місце, де переховується чоловік і планують найближчим часом його затримати.