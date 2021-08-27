Новости Днепра: на мужчину упало сухое дерево и сломало ему обе ноги (ФОТО, ВИДЕО)

В одном из парков Днепра на мужчину упало сухое дерево. В результате инцидента пострадавший получил, по предварительным данным, переломы обеих ног.
В парке Днепра посреди дня на мужчину упало сухое дерево / 2 фотографии
Событие произошло 26 августа около 18.40 в парке Лазаря Глобы, расположенном возле проспекта Дмитрия Яворницкого.
Там на 61-летнего горожанина упало дерево. Вследствие чего его госпитализировали с переломами обеих ног.
В то же время днепряне в соцсетях возмутились тем, что в парке упало сухое дерево. По их словам, его нужно было уже давно спилить.
Источник: Информатор
Фото: Битва за Днепр