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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В парке Днепра посреди дня на мужчину упало сухое дерево

В парке Днепра посреди дня на мужчину упало сухое дерево

В одном из парков Днепра на мужчину упало сухое дерево. В результате инцидента пострадавший получил, по предварительным данным, переломы обеих ног.

Новости Днепра: на мужчину упало сухое дерево и сломало ему обе ноги (ФОТО, ВИДЕО)
Новости Днепра: на мужчину упало сухое дерево и сломало ему обе ноги (ФОТО, ВИДЕО)
Новости Днепра: на мужчину упало сухое дерево и сломало ему обе ноги (ФОТО, ВИДЕО)
Новости Днепра: на мужчину упало сухое дерево и сломало ему обе ноги (ФОТО, ВИДЕО)
В парке Днепра посреди дня на мужчину упало сухое дерево / 2 фотографии

Событие произошло 26 августа около 18.40 в парке Лазаря Глобы, расположенном возле проспекта Дмитрия Яворницкого.

Там на 61-летнего горожанина упало дерево. Вследствие чего его госпитализировали с переломами обеих ног.

В то же время днепряне в соцсетях возмутились тем, что в парке упало сухое дерево. По их словам, его нужно было уже давно спилить.

Источник: Информатор

Фото: Битва за Днепр

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