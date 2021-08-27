Новини Дніпра: на чоловіка впало сухе дерево і зламало йому обидві ноги (ФОТО, ВІДЕО)

В одному з парків Дніпра на чоловіка впало сухе дерево. Унаслідок цього інциденту потерпілий отримав, за попередніми даними, переломи обох ніг.
У парку Дніпра посеред дня на чоловіка впало сухе дерево / 2 фотографии
Подія сталася 26 серпня близько 18.40 в парку Лазаря Глоби, розташованого біля проспекту Дмитра Яворницького.
Там на 61-річного містянина впало дерево. Унаслідок чого його госпіталізували з переломами обох ніг.
Водночас дніпряни у соцмережах обурилися тим, що в парку впало сухе дерево. За їхніми словами, його потрібно було вже давно спиляти.
Джерело: Інформатор
Фото: Битва за Днепр