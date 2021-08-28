ДТП Львов — погиб ребенок, еще четверо взрослых госпитализированы (ФОТО)

28 августа возле Львова произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии погибла 11-летняя девочка.

ДТП произошло в субботу около 11.30 в селе Подберезцы Львовского района.

По данным правоохранителей, 64-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом столкнулся с легковушкой Honda, которой управлял 48-летний житель Тернополя.

После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi, которым управлял 48-летний водитель из Дублян.

Затем грузовик столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил прицеп с автомобилями. За рулем авто находился житель города Бурштын.

В результате масштабного ДТП в больницу с телесными повреждениями были доставлены водитель и пассажирка Honda.

Также госпитализировали водителя Mitsubishi и его 11-летнюю пассажирку, а еще жительницу города Дубляны.

К сожалению, девочка от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Виновнику ДТП грозит лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, также проводится досудебное расследование.

Фото: Нацполиция, УНН