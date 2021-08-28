ДТП Львів – загинула дитина, ще четверо дорослих госпіталізовані (ФОТО)

28 серпня біля Львова сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Унаслідок аварії загинула 11-річна дівчинка.

ДТП сталася у суботу близько 11.30 у селі Підберізці Львівського району.

За даними правоохоронців, 64-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом зіткнувся з легковиком Honda, яким керував 48-річний мешканець Тернополя.

Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась із автомобілем Mitsubishi, яким керував 48-річний водій з Дублян.

Потім вантажівка зіткнулась із Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив причіп з автомобілями. За кермом авто перебував мешканець міста Бурштин.

Унаслідок масштабної ДТП у лікарню з тілесними ушкодженнями були доставлені водій та пасажирка Honda.

Також госпіталізували водія Mitsubishi та його 11-річну пасажирку, а ще мешканку міста Дубляни.

На жаль, дівчинка від отриманих травм померла у медичному закладі.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, також проводиться досудове розслідування.

Фото: Нацполіція, УНН