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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Потеряла сознание на сцене: в детском лагере на Херсонщине умерла девочка

знепритомніла дівчинка, дівчинка померла, підліток помер

В одном детском лагере, расположенном в селе Лазурное в Херсонской области, во время выступления на сцене потеряла сознание и умерла 15-летняя девочка.

Трагедия произошла в воскресенье, 29 августа, около 21.00 в детском лагере Буревестник.

Накануне смерти девочка выступала на сцене вместе с другими детьми.

После того как она потеряла сознание медицинские работники лагеря оказали ей первую медпомощь, провели реанимационные меры и вызвали скорую из города Геническ.

Однако в лагере решили не ждать медиков и повезли ребенка в больницу самостоятельно на машине лагеря.

К сожалению, девочку не смогли спасти. В реанимационном отделении Генической больницы констатировали биологическую смерти ребенка.

По предварительным данным медэкспертов, девочка умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией.

Согласно медицинской справкой девочки, проблем со здоровьем у нее не было и никаких диагнозов и рекомендаций врача по ограничению физической активности она не имела. Об этом сообщают в компании АрселорМиттал Кривой Рог, которой принадлежит лагерь.

По словам педагогов, девочка была активной и инициативной, лидером, капитаном отряда, всегда участвовала во всех лагерных мероприятиях и часто сама придумывала интересные развлечения для детей.

По факту смерти ребенка в лагере проводится специальное расследование.

Источник: АрселорМиттал Кривой Рог

Фото: Depositphotos

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