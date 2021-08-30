В одному дитячому таборі, розташованому в селі Лазурне у Херсонській області, під час виступу на сцені знепритомніла та померла 15-річна дівчинка.

Трагедія сталася у неділю, 29 серпня, близько 21.00 в дитячому таборі Буревісник.

Перед смертю дівчинка виступала на сцені разом із іншими дітьми.

Після того як вона знепритомніла, медичні працівники табору надали їй першу меддопомогу, провели реанімаційні заходи та викликали швидку з міста Генічеськ.

Однак у таборі вирішили не чекати на медиків і повезли дитину до лікарні самостійно на машині закладу.

На жаль, дівчинку не змогли врятувати. В реанімаційному відділенні Генічеської лікарні констатували біологічну смерть дитини.

За попередніми даними медекспертів, дівчинка померла через гостру серцеву недостатність, спричинену кардіоміопатією.

Згідно з медичною довідкою дівчинки, проблем зі здоров’ям у неї не було, і жодних діагнозів та рекомендацій лікаря щодо обмеження фізичної активності вона не мала. Про це повідомляють у компанії АрселорМіттал Кривий Ріг, якій належить табір.

За словами педагогів, дівчина була активною та ініціативною, лідеркою, капітаном загону, завжди брала участь в усіх таборових заходах та часто сама вигадувала цікаві розваги для дітей.

За фактом смерті дитини в таборі проводиться спеціальне розслідування.

Джерело: АрселорМіттал Кривий Ріг