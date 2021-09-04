Обгорело почти все тело: в Ровенской области мужчина поджег своего племянника

В Ровенской области мужчина облил своего племянника бензином, когда тот спал, и поджег. 32-летний молодой человек обгорел настолько, что его едва можно было узнать.

По словам соседей, все произошло из-за того, что племянник не пошел на работу. Его дядю, который пришел домой выпивший, это разозлило, поэтому он взял канистру с бензином и облил племянника.

Пострадавший пытался потушить себя как мог. Он сбивал пламя руками и катался по полу, а потом, обезумев от боли, бросился на улицу. Молодой человек получил ужасные ожоги, у него обгорело почти все тело.

Скорую вызвали соседи. Пострадавшего доставили в областной ожоговый центр, сейчас мужчина в критическом состоянии. Выживет ли он — прогнозировать медики не берутся.

После совершенного дядя позвонил в полицию и рассказал, что поджег племянника. Его задержали, но уже в отделении, протрезвев, показания пенсионер внезапно изменил.

В то же время родные рассказывают, что пострадавший также любил заглянуть в рюмку. Недавно его выгнал из дома отец. Жить мужчина переехал к бабушке в деревню Оженин недалеко от Острога. Здесь уже был его дядя, который племяннику не обрадовался, поэтому решил избавиться от родственника таким жутким способом.

Сейчас все неравнодушные собирают средства на лечение пострадавшего. А вот его дядя теперь будет отвечать за покушение на убийство. Наказание за это особенно жестокое преступление предусмотрено максимальное — пожизненное лишение свободы.