Обгоріло майже все тіло: у Рівненській області чоловік підпалив свого племінника

У Рівненській області чоловік облив свого племінника бензином, коли той спав, і підпалив. 32-річний молодик обгорів настільки, що його заледве можна було впізнати.

За словами сусідів, все сталося через те, що племінник не пішов на роботу. Його дядька, який прийшов додому напідпитку, це розізлило, тому він взяв каністру з бензином і облив племінника.

Постраждалий намагався загасити себе як міг. Він збивав полум’я руками і качався підлогою, а потім, шаленіючи від болю, кинувся на вулицю. Молодик дістав жахливі опіки, у нього обгоріло майже все тіло.

Швидку викликали сусіди. Постраждалого доправили в обласний опіковий центр, зараз чоловік у критичному стані. Чи виживе – прогнозувати медики не беруться.

Після скоєного дядько зателефонував у поліцію та розповів, що підпалив племінника. Його затримали, але вже у відділку, протверезівши, свідчення пенсіонер раптово змінив.

Водночас рідні розповідають, що постраждалий також любив заглянути в чарку. Нещодавно його вигнав з дому батько. Жити чоловік переїхав до бабусі в село Оженин неподалік Острога. Тут уже був його дядько, який племіннику не зрадів, тому вирішив здихатися родича у такий моторошний спосіб.

Тим часом усі небайдужі збирають кошти на лікування постраждалого. А от його дядько тепер відповідатиме за замах на вбивство. Покарання за цей особливо жорстокий злочин передбачене максимальне – довічне позбавлення волі.