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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Самолет Wizz Air совершил экстренную посадку во Львове: что известно

літак львів

Днем, 4 сентября, самолет авиакомпании Wizz Air совершил экстренную посадку в международном аэропорту Львов.

Причиной послужили проблемы с управлением передней стойки шасси.

— У самолета авиакомпании Wizz Air Airbus A320, выполнявшего рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака-Львов, были проблемы с управлением передней стойкой шасси, – сообщила пресс-служба международного аэропорта Львов.

Сигнал тревоги от членов экипажа был получен в 12.13. Посадка была совершена в 12.39.

На борту самолета находился 131 пассажир. В результате происшествия никто не пострадал.

Самолет Wizz Air совершил экстренную посадку во Львове: что известно
Самолет Wizz Air совершил экстренную посадку во Львове: что известно
Самолет Wizz Air совершил экстренную посадку во Львове: что известно
Самолет Wizz Air совершил экстренную посадку во Львове: что известно
Самолет Wizz Air совершил экстренную посадку во Львове: что известно / 2 фотографии
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Фото: Пресс-служба международного аэропорта Львов

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