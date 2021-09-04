Вдень, 4 вересня, літак авіакомпанії Wizz Air здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту Львів.

Причиною послужили проблеми з управлінням передньої стійки шасі.

– У літака авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, що виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів, були проблеми з керуванням передньою стійкою шасі, – повідомила прес-служба міжнародного аеропорту Львів.

Сигнал тривоги від членів екіпажу було отримано о 12.13. Посадку було здійснено о 12.39.

На борту літака перебував 131 пасажир. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Літак Wizz Air здійснив екстрену посадку у Львові: що відомо / 2 фотографии

Фото: Прес-служба міжнародного аеропорту Львів