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Дмитро Кудрявцев |

Літак Wizz Air здійснив екстрену посадку у Львові: що відомо

літак львів

Вдень, 4 вересня, літак авіакомпанії Wizz Air здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту Львів.

Причиною послужили проблеми з управлінням передньої стійки шасі.

– У літака авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, що виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів, були проблеми з керуванням передньою стійкою шасі, – повідомила прес-служба міжнародного аеропорту Львів.

Сигнал тривоги від членів екіпажу було отримано о 12.13. Посадку було здійснено о 12.39.

На борту літака перебував 131 пасажир. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Літак Wizz Air здійснив екстрену посадку у Львові: що відомо
Літак Wizz Air здійснив екстрену посадку у Львові: що відомо
Літак Wizz Air здійснив екстрену посадку у Львові: що відомо
Літак Wizz Air здійснив екстрену посадку у Львові: що відомо
Літак Wizz Air здійснив екстрену посадку у Львові: що відомо / 2 фотографии
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Фото: Прес-служба міжнародного аеропорту Львів

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