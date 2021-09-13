Новости Киева: в лагере Артек умер 12-летний Павел Теровец с Кропивницкого

В детском лагере Артек, расположенном в Пуще-Водице под Киевом, умер 12-летний Павел Теровец. Мальчик родом из Кропивницкого, его воспитывал только отец.

Трагедия произошла в воскресенье, 12 веpесня, пишут в издании Пульс.

Накануне, 9 сентября, у мальчика ухудшилось состояние здоровья. Поэтому его отправили в медицинский центр лагеря.

За несколько дней, 12 сентября, Павла перевели в реанимацию. Но вскоре медсестра заведения нашла ребенка без сознания.

Женщина сразу начала предоставлять мальчику первую медицинскую помощь. Также она вызвала скорую.

Однако, к сожалению, ребенка спасти не смогли. Медики констатировали смеpть.

Причина смерти 12-летнего Павла пока неизвестна. В табоpи ожидают официальных выводов медэкспертов. Также проводят служебное расследование.

Известно, что мальчика воспитывал только отец Игорь Теровец, который имеет инвалидность второй гpупы.

В день смерти своего сына, 12 сентября, он в соцсети сообщил о трагедии, отметив, что потерял единственного сына.

— Пока по неизвестным причинам умер мой сынок Павел, — написал мужчина.

В то же время в администрации лагеря отметили, что во время нахождение в Артеке мальчик на здоpовья не жаловался.

Он находился в заведении от 3 сентября по путевке на 21 день. Павел отдыхал за бюджетные деньги.

Подобная трагедия произошла ранее в детском лагере Буревестник, расположенном в Херсонской области.

29 августа во время выступления на сцене заведения потеряла сознание 15-летняя девочка. Ребенка сразу доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

По предварительным данным медиков, девочка умерла из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией.

Источник: Пульс, Игорь Теровец

Фото: Игорь Теровец