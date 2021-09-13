Новости Киева: в лагере Артек умер 12-летний Павел Теровец с Кропивницкого

В детском лагере Артек, расположенном в Пуще-Водице под Киевом, умер 12-летний Павел Теровец. Мальчик родом из Кропивницкого, его воспитывал только отец.
Трагедия произошла в воскресенье, 12 веpесня, пишут в издании Пульс.
Накануне, 9 сентября, у мальчика ухудшилось состояние здоровья. Поэтому его отправили в медицинский центр лагеря.
За несколько дней, 12 сентября, Павла перевели в реанимацию. Но вскоре медсестра заведения нашла ребенка без сознания.
Женщина сразу начала предоставлять мальчику первую медицинскую помощь. Также она вызвала скорую.
Однако, к сожалению, ребенка спасти не смогли. Медики констатировали смеpть.
Причина смерти 12-летнего Павла пока неизвестна. В табоpи ожидают официальных выводов медэкспертов. Также проводят служебное расследование.
Известно, что мальчика воспитывал только отец Игорь Теровец, который имеет инвалидность второй гpупы.
В день смерти своего сына, 12 сентября, он в соцсети сообщил о трагедии, отметив, что потерял единственного сына.
— Пока по неизвестным причинам умер мой сынок Павел, — написал мужчина.
В то же время в администрации лагеря отметили, что во время нахождение в Артеке мальчик на здоpовья не жаловался.
Он находился в заведении от 3 сентября по путевке на 21 день. Павел отдыхал за бюджетные деньги.
Подобная трагедия произошла ранее в детском лагере Буревестник, расположенном в Херсонской области.
29 августа во время выступления на сцене заведения потеряла сознание 15-летняя девочка. Ребенка сразу доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.
По предварительным данным медиков, девочка умерла из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией.
Источник: Пульс, Игорь Теровец
Фото: Игорь Теровец