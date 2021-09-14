Более 3 млн грн убытков: ГБР разоблачило незаконную вырубку лесов на Буковине

Государственное бюро расследований разоблачило незаконную вырубку лесов на территории заповедного фонда на Буковине.

Следователи сообщили о подозрении ведущему инженеру Путильского лесного хозяйства. В 2020 году мужчина позволил срубить деревья на территории заказника местного значения Зубровица, который расположен в Сторожинецком районе Черновицкой области.

Из-за халатности работника лесхоза государство понесло убытки на 3,3 млн грн. Ему грозит тюремное заключение от двух до пяти лет (ч. 2 ст. 367 УК).

В рамках другого уголовного производства следователи ГБР сообщили о подозрении мастеру леса Сторожинецкого лесного хозяйства. В период с мая по июль мужчина ненадлежащим образом охранял территорию.

Из-за этого злоумышленники вырубили на территории хозяйства дерева дуба и пихты, чем нанесли ущерб на 210 тыс. грн. Мастеру леса за служебную халатность может грозить штраф, исправительные работы, ограничение или лишение свободы до трех лет (ч. 1 ст. 367 УК).