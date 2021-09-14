Понад 3 млн грн збитків: ДБР викрило незаконну вирубку лісів на Буковині

Державне бюро розслідувань викрило незаконну вирубку лісів на території заповідного фонду на Буковині.

Слідчі повідомили про підозру провідному інженеру Путильського лісового господарства. У 2020 році чоловік дозволив зрубати дерева на території заказника місцевого значення Зубровиця, що розташований у Сторожинецькому районі Чернівецької області.

Через недбалість працівника лісгоспу держава зазнала збитків на 3,3 млн грн. Йому загрожує ув’язнення від двох до п’яти років (ч. 2 ст. 367 ККУ).

У межах іншого кримінального провадження слідчі ДБР повідомили про підозру майстру лісу Сторожинецького лісового господарства. У період з травня до липня чоловік неналежно охороняв територію.

Через це зловмисники вирубали на території господарства дерева дуба та ялиці, чим завдали збитків на 210 тис. грн. Майстру лісу за службову недбалість може загрожувати штраф, виправні роботи, обмеження або позбавлення волі до трьох років (ч. 1 ст. 367 ККУ).