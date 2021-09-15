Начальника Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны Украины вместе с посредником задержали после получения $20 тыс.

Это была вторая часть неправомерного вознаграждения. Всего фигуранты дела требовали от представителя одного из обществ $30 тыс.

За эти средства они обещали посодействовать в принятии сессией сельского совета решения о разрешении на разработку проекта землеустройства об отводе в постоянное пользование земельного участка в пгт Гостомель Киевской области.

На этой территории должны были построить многоквартирный жилой дом.

За оговоренную сумму чиновник с посредником обещали предоставить также разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу другого земельного участка в Гостомеле.

Там речь шла о пользовании на условиях аренды и заключения с центральным территориальным управлением капитального строительства Министерства обороны Украины договоров о капитальном строительстве на землях, находящихся в ведении Минобороны, в частности на территории военного городка.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании мер пресечения.

Чиновник Минобороны требовал $30 тыс. за помощь с документами / 3 фотографии

Пока же продолжаются неотложные следственные действия и устанавливаются другие участники схемы.