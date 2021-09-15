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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Чиновник Минобороны требовал $30 тыс. за помощь с документами

Затриманий посадовець Міноборони за вимагання хабара

Начальника Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны Украины вместе с посредником задержали после получения $20 тыс.

Это была вторая часть неправомерного вознаграждения. Всего фигуранты дела требовали от представителя одного из обществ $30 тыс.

За эти средства они обещали посодействовать в принятии сессией сельского совета решения о разрешении на разработку проекта землеустройства об отводе в постоянное пользование земельного участка в пгт Гостомель Киевской области.

На этой территории должны были построить многоквартирный жилой дом.

За оговоренную сумму чиновник с посредником обещали предоставить также разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу другого земельного участка в Гостомеле.

Там речь шла о пользовании на условиях аренды и заключения с центральным территориальным управлением капитального строительства Министерства обороны Украины договоров о капитальном строительстве на землях, находящихся в ведении Минобороны, в частности на территории военного городка.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании мер пресечения.

Затримання посадовця Міноборони за вимагання хабара
Затриманий посадовець Міноборони за вимагання хабара
Затриманий посадовець Міноборони за вимагання хабара
Затримання посадовця Міноборони за вимагання хабара
Затриманий посадовець Міноборони за вимагання хабара
Затриманий посадовець Міноборони за вимагання хабара
Чиновник Минобороны требовал $30 тыс. за помощь с документами / 3 фотографии

Пока же продолжаются неотложные следственные действия и устанавливаются другие участники схемы.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора, Прокуратура Киева

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