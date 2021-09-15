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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Посадовець Міноборони вимагав $30 тис. за допомогу з документами

Затриманий посадовець Міноборони за вимагання хабара

Начальника Центрального територіального управління капітального будівництва Міністерства оборони України разом із посередником затримали після отримання $20 тис.

Це була друга частина неправомірної винагороди. Загалом фігуранти справи вимагали від представника одного із товариств $30 тис.

За ці кошти вони обіцяли посприяти в ухваленні сесією селищної ради рішення про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки в смт Гостомель Київської області.

На цій території мали збудувати багатоквартирний житловий будинок.

За обумовлену суму посадовець із посередником обіцяли також надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення іншої земельної ділянки в смт Гостомель.

Там ішлося про користування на умовах оренди та укладення з Центральним територіальним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України договорів про капітальне будівництво на землях, що перебувають у віданні Міноборони, зокрема на території військового містечка.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Затримання посадовця Міноборони за вимагання хабара
Затриманий посадовець Міноборони за вимагання хабара
Затриманий посадовець Міноборони за вимагання хабара
Затримання посадовця Міноборони за вимагання хабара
Затриманий посадовець Міноборони за вимагання хабара
Затриманий посадовець Міноборони за вимагання хабара
Посадовець Міноборони вимагав $30 тис. за допомогу з документами / 3 фотографии

Поки ж тривають невідкладні слідчі дії та встановлюються інші учасники схеми.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора, Прокуратура Києва

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