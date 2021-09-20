В российском городе Пермь неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете. По данным Следственного комитета Российской Федерации, в результате стрельбы в Перми пострадали 11 человек — пятеро погибли, шестеро получили ранения.

Обновлено 10.27. Стрелка в Перми ранили и задержали. Предварительно его зовут Тимур Бекмансуров. Злоумышленник оказал сопротивление полиции, от полученных травм он скончался.

Местные СМИ публикуют видео, на которых слышны выстрелы. Студенты обнародовали кадры, где стрелок заходит в здание учреждения и открывает огонь у входа.

Администрация университета просит студентов, находящихся в аудиториях, оставаться внутри и по возможности закрыться.

— Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — разворачивайтесь.

На других видеозаписях видно, как студенты Пермского государственного университета выпрыгивали из окон, чтобы спастись.