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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В российской Перми неизвестный открыл стрельбу в университете

В российской Перми неизвестный открыл стрельбу в университете

В российском городе Пермь неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете. По данным Следственного комитета Российской Федерации, в результате стрельбы в Перми пострадали 11 человек — пятеро погибли, шестеро получили ранения.

Обновлено 10.27. Стрелка в Перми ранили и задержали. Предварительно его зовут Тимур Бекмансуров. Злоумышленник оказал сопротивление полиции, от полученных травм он скончался.

Местные СМИ публикуют видео, на которых слышны выстрелы. Студенты обнародовали кадры, где стрелок заходит в здание учреждения и открывает огонь у входа.

Администрация университета просит студентов, находящихся в аудиториях, оставаться внутри и по возможности закрыться.

— Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — разворачивайтесь.

На других видеозаписях видно, как студенты Пермского государственного университета выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

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