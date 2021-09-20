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Людмила Богданова |

У російській Пермі невідомий відкрив стрілянину в університеті

У російській Пермі невідомий відкрив стрілянину в університеті

У російському місті Перм невідомий відкрив стрілянину у Пермському державному університеті. За даними Слідчого комітету Російської Федерації, внаслідок стрілянини у Пермі постраждало 11 людей – п’ятеро загинули, шестеро дістали поранення.

Оновлено 10.27. Стрілка у Пермі поранили та затримали. Попередньо його звуть Тимур Бекмансуров.

Місцеві ЗМІ публікують відео, на яких чутно постріли. Студенти оприлюднили кадри, де стрілець заходить у будівлю закладу і відкриває вогонь біля входу.

Адміністрація університету просить студентів, які перебувають в аудиторіях, залишатися всередині і за можливості зачинитися.

– Якщо ви перебуваєте на території кампусу, покиньте територію, якщо це можливо. Якщо ви їдете в університет – розвертайтеся.

На інших відеозаписах видно, як студенти Пермського державного університету вистрибували з вікон, щоб врятуватися.

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