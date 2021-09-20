Утром 20 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в российском городе Пермь неизвестный открыл стрельбу прямо в корпусе университета. Стали известны подробности чрезвычайной ситуации.

По данным МВД России, на место события первым прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Один из правоохранителей зашел в здание университета, где увидел вооруженного злоумышленника.

Когда тот заметил сотрудника полиции, то начал стрелять в его сторону. Патрульный среагировал и ответным огнем ранил стрелка, после чего подбежал, обезвредил и начал оказывать помощь.

Есть много погибших и пострадавших людей. По данным СМИ, подозреваемый злоумышленник стрелял из охотничьего ружья, которое купил в конце весны этого года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что оценку событию должны дать правоохранители. По его словам, речь может идти об отклонениях у стрелявшего. Однако первоочередно необходимо разобраться в причинах случившегося.

По данным местных СМИ, злоумышленник жив. В настоящее время он находится в медицинском учреждении, где ему оказывают помощь.