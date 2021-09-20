Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Відкрив вогонь з мисливської рушниці: стали відомі подробиці стрілянини у Пермі

Відкрив вогонь з мисливської рушниці: стали відомі подробиці стрілянини у Пермі

Вранці 20 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що у російському місті Перм невідомий відкрив стрільбу просто в корпусі університету. Стали відомі подробиці надзвичайної ситуації.

За даними МВС Росії, на місце події першим прибув екіпаж дорожньо-патрульної служби. Один із правоохоронців зайшов у будівлю університету, де побачив озброєного зловмисника.

Коли той помітив співробітника поліції, то почав стріляти в нього. Патрульний зреагував та у відповідь вогнем поранив стрільця, після чого підбіг, знешкодив та почав надавати допомогу.

Є багато загиблих та постраждалих людей. За даними ЗМІ, підозрюваний зловмисник стріляв із мисливської рушниці, яку купив наприкінці весни цього року.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що оцінку події повинні дати правоохоронці. За його словами,  може йтися про відхилення у стрільця. Однак першочергово необхідно розібратися у причинах того, що сталося.

За даними місцевих ЗМІ, зловмисник живий. Наразі він перебуває в медичній установі, де йому надають допомогу.

Читайте
Стрілянина в російській Пермі: відео з місця інциденту

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка