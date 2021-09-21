Уровень алкоголя в крови 55-летнего водителя автомобиля Mazda, который спровоцировал ДТП в селе Паланка Уманского района, превысил допустимую норму в 18 раз.

Согласно результатам прибора Драгер в крови мужчины было 3,60 промилле алкоголя при допустимых 0,2.

Ко всему, водитель еще и был лишен права управления транспортными средствами.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 сентября около 11.00.

Не справившись с управлением, 55-летний мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с авто Chevrolet.

В салоне последнего находился 19-летний водитель и трое его пассажиров.

В автопроисшествии никто не пострадал, получили механические повреждения только транспортные средства.

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Тест на определение количества алкоголя в крови виновнику аварии предложили пройти полицейские, когда заметили у него признаки сильного алкогольного опьянения.

На проверку водитель согласился. Тест провели в присутствии двух свидетелей.

На водителя составили два протокола. Один – по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшее ДТП, а второй – по факту управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Вынесли полицейские еще и два постановления из-за того, что водитель уже был лишен права управления транспортными средствами.