ДТП у Черкаській області

Рівень алкоголю в крові 55-річного водія автомобіля Mazda, який спричинив ДТП у селі Паланка Уманського району, перевищив допустиму норму у 18 разів.
Згідно з результатами приладу Драгер у крові чоловіка було 3,60 проміле алкоголю за допустимих 0,2.
До всього, водій ще й був позбавлений права керування транспортними засобами.
Дорожньо-транспорта пригода сталась 20 вересня близько 11.00.
Не впоравшись із керуванням, 55-річний чоловік виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з авто Chevrolet.
У салоні останнього перебував 19-річний водій та троє його пасажирів.
В автопригоді ніхто не постраждав, зазнали механічних пошкоджень лише транспортні засоби.
Тест на визначення кількості алкоголю в крові винуватцеві аварії запропонували пройти поліцейські, помітивши в нього ознаки сильного алкогольного сп’яніння.
На перевірку водій погодився. Тест провели в присутності двох свідків.
На водія склали два протоколи. Один – за фактом порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, а другий – за фактом керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.
Винесли поліцейські ще й дві постанови через те, що керманич вже був позбавлений права керування транспортними засобами.