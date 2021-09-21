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Тетяна Забожко |

Алкоголю більше норми у 18 разів: у Черкаській області нетверезий водій спричинив ДТП

ДТП у Черкаській області

Рівень алкоголю в крові 55-річного водія автомобіля Mazda, який спричинив ДТП у селі Паланка Уманського району, перевищив допустиму норму у 18 разів.

Згідно з результатами приладу Драгер у крові чоловіка було 3,60 проміле алкоголю за допустимих 0,2.

До всього, водій ще й був позбавлений права керування транспортними засобами.

Дорожньо-транспорта пригода сталась 20 вересня близько 11.00.

Не впоравшись із керуванням, 55-річний чоловік виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з авто Chevrolet.

У салоні останнього перебував 19-річний водій та троє його пасажирів.

В автопригоді ніхто не постраждав, зазнали механічних пошкоджень лише транспортні засоби.

ДТП у Черкаській області
ДТП у Черкаській області
ДТП у Черкаській області
ДТП у Черкаській області
ДТП у Черкаській області
ДТП у Черкаській області
Алкоголю більше норми у 18 разів: у Черкаській області нетверезий водій спричинив ДТП / 3 фотографии

Тест на визначення кількості алкоголю в крові винуватцеві аварії запропонували пройти поліцейські, помітивши в нього ознаки сильного алкогольного сп’яніння.

На перевірку водій погодився. Тест провели в присутності двох свідків.

На водія склали два протоколи. Один – за фактом порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, а другий – за фактом керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Винесли поліцейські ще й дві постанови через те, що керманич вже був позбавлений права керування транспортними засобами.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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