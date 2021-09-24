Во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии в Российской Федерации погибли пятеро альпинистов. Остальные 14 участников похода спасли.

Операция по спасению людей, находившихся на высоте 5,4 тыс. метров, продолжалась более семи часов.

В МЧС РФ сообщили, что 14 человек, которых удалось спасти на поляну Азау, эвакуировали на ратраках (специальный транспорт на гусеничном ходу. — Ред.) и передали медикам. Почти все спасенные альпинисты получили сильное обморожение, а у некоторых диагностировали переломы конечностей.

Всего к спасательным работам были привлечены почти 70 человек и 16 единиц техники.

Спасатели работали в сложных условиях — было темное время суток, порывы ветра достигали 40-70 м/с, шел обильный мокрый снег, температура воздуха составляла до -20°C, а видимость была не более одного метра.

Что произошло на Эльбрусе?

Сначала в МЧС РФ сообщили, что гид, который сопровождал альпинистов на Эльбрусе, покинул группу и начал спускаться вниз. Но организатор похода Денис Алимов рассказал, что группу сопровождали четыре альпиниста-профессионала.

По словам Алимова, около 10.00 группа вышла на плато выше седловины Эльбруса, где одной из туристок стало плохо. Один из гидов начал с девушкой спуск на седловину, а остальная группа продолжила подъем.

Спустя полчаса после того, как группа разделилась, ухудшились погодные условия, а девушке стало еще хуже. В течение часа она скончалась на руках гида. После этого он обозначил место, где осталось ее тело с рюкзаком, и ожидал остальную часть группы. Поскольку она не спустилась вовремя, он связался с лагерем и начал самостоятельно спускаться, вызвав МЧС.

Еще один участник подъема на Эльбрус сломал ногу, а погода за это время ухудшилась еще больше. Тогда группа решила разделиться, чтобы те, кто могут идти быстрее, не ожидали более медленных. Во время спуска в одной из групп погибли два человека, а еще двое — позже в больнице.

Алимов добавил, что если бы они не разделились, жертв было бы в разы больше.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России, ее высота составляет 5 642 метра над уровнем моря.