Під час сходження на гору Ельбрус у Кабардино-Балкарії в Російській Федерації загинули п’ятеро альпіністів. Решту 14 учасників походу врятували.

Операція з порятунку людей, котрі перебували на висоті 5,4 тис. метрів, тривала понад сім годин.

В МНС РФ повідомили, що 14 осіб, котрих вдалося врятувати на галявину Азау, евакуювали на ратраках (спеціальний транспорт на гусеничному ходу. – Ред.) та передали медикам. Майже всі врятовані альпіністи отримали значне обмороження, а у деяких діагностували переломи кінцівок.

Всього до рятувальних робіт були залучені майже 70 осіб і 16 одиниць техніки.

Рятувальники працювали у складних умовах – був темний час доби, пориви вітру досягали 40-70 м/с, йшов сильний мокрий сніг, температура повітря становила до -20°C, а видимість не перевищувала один метр.

Що сталося на Ельбрусі?

Спершу в МНС РФ повідомили, що гід, який супроводжував альпіністів на Ельбрусі, покинув групу і почав спускатися вниз. Але організатор походу Денис Алімов розповів, що групу супроводжували чотири альпіністи-професіонали.

За словами Алімова, близько 10.00 група вийшла на плато вище сідловини Ельбрусу, де одній із туристок стало зле. Один із гідів розпочав з дівчиною спуск на сідловину, а решта групи продовжила підйом.

Через пів години після того, як група розділилася, погіршилися погодні умови, а дівчині стало гірше. За годину вона померла на руках гіда. Після цього він позначив місце, де залишилося її тіло з рюкзаком, і чекав на решту групи. Оскільки вона не спустилася вчасно, він зв’язався з табором і почав самостійно спускатися, викликавши МНС.

Ще один учасник підйому на Ельбрус зламав ногу, а погода за цей час погіршилася ще більше. Тоді група вирішила розділитися, щоб ті, хто можуть йти швидше, не чекали повільніших. Під час спуску в одній із груп загинуло двоє осіб, а ще двоє – пізніше у лікарні.

Алімов додав, що якби вони не розділилися, то жертв було б в рази більше.

Ельбрус – найвища гірська вершина Росії, її висота становить 5 642 метри над рівнем моря.