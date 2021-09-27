Без вакцинации: на Черкасчине семейный врач выдавала фальшивые Covid-сертификаты

В Черкасской области 32-летняя семейный врач предлагала пациентам международные сертификаты о вакцинации от Covid-19 без ее прохождения.

Данные для электронных реестров она вносила с ошибками, на этом ее разоблачили сотрудники киберполиции и Минцифры.

Схему изготовления поддельных сертификатов врач организовала совместно со своей 48-летней знакомой, которая выполняла роль посредницы.

Свои услуги они предлагали гражданам в мессенджерах, а просили за них 5 тыс. грн.

За эти деньги врач обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в соответствующие онлайн-реестры. Однако специально делала ошибки, в результате чего медицинская справка не генерировалась в приложении Дія. Поэтому выдавала бумажные Covid-сертификаты, заверенные собственной печатью.

Дома и в кабинете врача работники полиции провели санкционированные обыски, изъяв печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные сертификаты.

Сейчас полиция устанавливает лиц, воспользовавшихся услугами врача.

Открыто производство по ч. 3 ст. 362 УКУ — Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.