Без вакцинації: на Черкащині сімейний лікар видавала фальшиві Covid-сертифікати

У Черкаській області 32-річна сімейний лікар пропонувала пацієнтам міжнародні сертифікати про вакцинацію від Covid-19 без її проходження.

Дані до електронних реєстрів вона вносила з помилками, на цьому її викрили працівники кіберполіції та Мінцифри.

Схему виготовлення підроблених сертифікатів лікар організувала спільно зі своєю 48-річною знайомою, яка виконувала роль посередниці.

Свої послуги вони пропонували громадянам у месенджерах, а просили за них 5 тис. грн.

За ці гроші лікар обіцяла внести відомості про нібито проведену вакцинацію до відповідних онлайн-реєстрів. Проте навмисне робила помилки, внаслідок цього медична довідка не генерувалася у додатку Дія. Тому видавала паперові Covid-сертифікати, завірені власною печаткою.

Вдома та у кабінеті лікарки працівники поліції провели санкціоновані обшуки, вилучивши печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені сертифікати.

Нині поліція встановлює осіб, які скористалися послугами лікаря.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 362 ККУ – Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до 3 років.