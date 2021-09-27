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Максим Зайченко |

СБУ разоблачила предприятие в Днепре, которое модернизировало инфраструктуру Крыма

СБУ разоблачила предприятие в Днепре, которое модернизировало инфраструктуру Крыма

Служба безопасности Украины разоблачила конструкторское бюро в Днепре, которое занималось модернизацией объектов энергетической инфраструктуры оккупированного Крыма, формально прикрываясь аффилированными предприятиями из РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Конструкторское бюро получало значительные контракты от российского правительства. Цена только одного из них составила около $3,5 млн.

Среди проектов бюро было выполнение конструкторских работ на объектах АО КрымТЭЦ: Симферопольской ТЭЦ, Камыш-Бурунской ТЭЦ и ​​ТЭЦ Сакских тепловых сетей.

— Злоумышленники действовали не напрямую: чтобы обойти украинский закон и не сотрудничать с оккупантами, они создали несколько компаний в РФ. Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности. Компании участвовали в тендерах, а от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова, — отметили в СБУ.

Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины.

Модернизировало инфраструктуру Крыма: СБУ разоблачила предприятие из Днепра
Модернизировало инфраструктуру Крыма: СБУ разоблачила предприятие из Днепра
Модернизировало инфраструктуру Крыма: СБУ разоблачила предприятие из Днепра
Модернизировало инфраструктуру Крыма: СБУ разоблачила предприятие из Днепра
Модернизировало инфраструктуру Крыма: СБУ разоблачила предприятие из Днепра
Модернизировало инфраструктуру Крыма: СБУ разоблачила предприятие из Днепра
Модернизировало инфраструктуру Крыма: СБУ разоблачила предприятие из Днепра
Модернизировало инфраструктуру Крыма: СБУ разоблачила предприятие из Днепра
СБУ разоблачила предприятие в Днепре, которое модернизировало инфраструктуру Крыма / 4 фотографии

Следователи назначили ряд экспертиз, досудебное расследование продолжается.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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