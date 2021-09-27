Модернізувало інфраструктуру Криму: СБУ викрила підприємство з Дніпра

Служба безпеки України викрила конструкторське бюро в Дніпрі, яке займалося модернізацією об’єктів енергетичної інфраструктури окупованого Криму, формально прикриваючись афілійованими підприємствами з РФ.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Конструкторське бюро отримувало значні контракти від російського уряду. Ціна тільки одного з них склала близько $3,5 млн.

Серед проектів бюро було виконання конструкторських робіт на об’єктах АТ КримТЕЦ: Сімферопольської ТЕЦ, Камиш-Бурунської ТЕЦ і ТЕЦ Сакських теплових мереж.

– Зловмисники діяли не безпосередньо: щоб обійти український закон і не співпрацювати з окупантами, вони створили кілька компаній в РФ. Саме вони й були формальними прикриттям цієї діяльності. Компанії брали участь в тендерах, а від їх імені укладалися угоди з реконструкції енергетичних об’єктів окупованого півострова, – зазначили в СБУ.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України) КК України.

СБУ викрила підприємство в Дніпрі, яке модернізувало інфраструктуру Криму / 4 фотографии

Слідчі призначили ряд експертиз, досудове розслідування триває.