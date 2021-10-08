Умер Антон Поляков — народный депутат от фракции За будущее. Об этом сообщил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Смерть Антона Полякова также подтвердила полиция.

— Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным, — написал Разумков.

По данным полиции, Антону Полякову стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но он умер. Трагедия произошла в Днепровском районе Киева.

По факту смерти депутата от фракции За будущее Антона Полякова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК с пометкой Естественная смерть. Следствие по делу продолжается.

В настоящее время полиция проводит расследование для установления причины смерти Антона Полякова. Тело народного депутата будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Нардеп Антон Поляков — что в нем известно

Депутату Антону Полякову было 33 года. Он родом из города Чернигов.

Поляков с августа 2019 года был народным депутатом от Слуги народа, но уже в ноябре его исключили из партии за неголосование за законы, которые поддерживает фракция.

В июне 2020 года Антон Поляков присоединился к фракции За будущее. Во время местных выборов в октябре 2020 года Поляков был одним из кандидатов на должность мэра Чернигова.

Антон Поляков был женат и вместе с женой воспитывал двух дочерей.