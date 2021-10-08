Помер Антон Поляков – народний депутат від фракції За майбутнє. Про це повідомив екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Смерть Антона Полякова також підтвердила поліція.

– Сьогодні був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков. Мої співчуття рідним та близьким! Хочу вірити, що розслідування буде об’єктивним!, – зазначив Разумков.

За даними поліції Антону Полякову стало погано в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але він помер. Трагедія сталася у Дніпровському районі Києва.

За фактом смерті депутата від фракції За майбутнє Антона Полякова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою Природна смерть.

Наразі поліція проводить розслідування для встановлення причини смерті Антона Полякова. Тіло народного депутата буде направлене на судово-медичну експертизу.