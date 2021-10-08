Террорист-смертник взорвал бомбу в шиитской мечети афганского города Кундуз.

Жертвами теракта стали не менее 50 человек. Всего пострадали около 100 человек.

VIDEO: Images of people standing on a street in Afghanistan’s Kunduz city centre after a deadly explosion targeted a mosque pic.twitter.com/T9pyzLzozL — AFP News Agency (@AFP) October 8, 2021

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Однако за атакой может стоять группировка Исламское государство Хорасан, у которой тесные отношения с Аль-Каидой, и которая давно устраивает “охоту” на шиитскую общину.

ИД Хорасан считают мусульман-шиитов еретиками.

Афганский региональный филиал группировки Исламское государство, который жестоко противостоит правительству радикальной группировки Талибан, недавно осуществил несколько бомбардировок, преимущественно на востоке Афганистана.

Издание ВВС отмечает, что группировка ИД Хорасан нанесла аналогичный удар по аэропорту Кабула в августе.

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Скрин видео: Bakhtar News Agency