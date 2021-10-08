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Марія Степанюк |

Террорист-смертник взорвал бомбу в мечети в Афганистане — десятки погибших

теракт у мечеті міста Кундуз

Террорист-смертник взорвал бомбу в шиитской мечети афганского города Кундуз.

Жертвами теракта стали не менее 50 человек. Всего пострадали около 100 человек.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Однако за атакой может стоять группировка Исламское государство Хорасан, у которой тесные отношения с Аль-Каидой, и которая давно устраивает “охоту” на шиитскую общину.

ИД Хорасан считают мусульман-шиитов еретиками.

Афганский региональный филиал группировки Исламское государство, который жестоко противостоит правительству радикальной группировки Талибан, недавно осуществил несколько бомбардировок, преимущественно на востоке Афганистана.

Издание ВВС отмечает, что группировка ИД Хорасан нанесла аналогичный удар по аэропорту Кабула в августе.

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Скрин видео: Bakhtar News Agency

Источник: ВВС

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