Террористическая группировка Исламское государство взяла ответственность за организацию терактов в аэропорте Кабула, столицы Афганистана.

ИДИЛ опубликовала заявление с фотографией одного из террористов-смертников, участвовавших в атаке, в результате которой погибло много людей. Среди них, в частности, местные жители, которые хотели покинуть страну, а также американские военнослужащие.

На изображении мужчина позирует на фоне символики Исламского государства. На нем жилет, а в руке он держит пистолет.

Image: ISIS suicide bomber “Abdul Rahman al-Lowgari who carried out the martyrdom operation near Kabul Airport.” pic.twitter.com/Z9sv8K711S

— Evan Kohlmann (@IntelTweet) August 26, 2021