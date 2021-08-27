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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Исламское государство взяло ответственность за теракт в аэропорту Кабула

Кабул, Афганістан

Террористическая группировка Исламское государство взяла ответственность за организацию терактов в аэропорте Кабула, столицы Афганистана.

ИДИЛ опубликовала заявление с фотографией одного из террористов-смертников, участвовавших в атаке, в результате которой погибло много людей. Среди них, в частности, местные жители, которые хотели покинуть страну, а также американские военнослужащие.

На изображении мужчина позирует на фоне символики Исламского государства. На нем жилет, а в руке он держит пистолет.

Причастность Исламского государства к терактам в Кабуле также подтвердили в Пентагоне США.

26 августа произошли взрывы вблизи аэропорта Кабула. Там сейчас активно проходит операция по эвакуации желающих покинуть Афганистан.

Местные врачи заявили, что после теракта к ним обратилось менее 60 раненых человек. Позже Пентагон США сообщил о 12 погибших военнослужащих и 15 раненых.

Несмотря на это, американские военные не прекратят эвакуацию людей.

Фото: Getty Images

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