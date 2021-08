Второй взрыв возле аэропорта Кабула: работал террорист-смертник

В результате взрыва террориста-смертника у ворот аэропорта Кабула в Афганистане пострадали по меньшей мере трое американских морских пехотинцев. Это уже второй взрыв за сегодня.

Информацию о втором теракте подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби.

– Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот аэропорта был результатом комплексной атаки, в результате которой погибло несколько жителей США и гражданского населения, – написал он соцсети.

По его словам, взрыв прогремел возле отеля Baron.

VIDEO: ???????? Plumes of smoke or dust rise above the #Kabul skyline after a large explosion rocked the airport Thursday.

It came after a warning by Western nations of an imminent terror threat as thousands gathered hoping for a flight out of Taliban-controlled Afghanistan pic.twitter.com/DN3cmAdjzJ

— AFP News Agency (@AFP) August 26, 2021