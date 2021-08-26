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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Второй взрыв возле аэропорта Кабула: работал террорист-смертник

кабул афганістан аеропорт

В результате взрыва террориста-смертника у ворот аэропорта Кабула в Афганистане пострадали по меньшей мере трое американских морских пехотинцев. Это уже второй взрыв за сегодня.

Информацию о втором теракте подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби.

– Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот аэропорта был результатом комплексной атаки, в результате которой погибло несколько жителей США и гражданского населения, – написал он соцсети.

По его словам, взрыв прогремел возле отеля Baron.

 

По данным СМИ, не менее пяти погибших и более 10 раненых доставлены в больницу после двух взрывов.

Точное количество погибших и пострадавших в настоящее время неизвестно.

Взрыв возле аэропорта Кабула

Первый взрыв произошел возле ворот аэропорта Кабула в Афганистане. Точных данных о пострадавших нет, потому что у ворот было много людей.

По данным местных СМИ, в результате подрыва бомбы погибли по меньшей мере два человека и десятки ранены. Информация о пострадавших украинцах пока не поступала.

Ранее в Минобороны Великобритании заявляли об очень высокой угрозе террористической атаки в аэропорту Кабула, где США и их союзники проводят операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть Афганистан.

Президент США Джо Байден заявил, что эвакуацию планируют завершить до 31 августа

Источник: Fox News

Фото: Depositphotos

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