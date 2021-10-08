Терорист-смертник підірвав бомбу у шиїтській мечеті афганського міста Кундуз.

Жертвами теракту стали щонайменше 50 осіб. Загалом постраждали близько 100 осіб.

VIDEO: Images of people standing on a street in Afghanistan’s Kunduz city centre after a deadly explosion targeted a mosque pic.twitter.com/T9pyzLzozL — AFP News Agency (@AFP) October 8, 2021

Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальності за напад. Однак за нападом може стояти угрупування Ісламська держава Хорасан, що має тісні стосунки із Аль-Каїдою, а також давно влаштовує “полювання” на шиїтську громаду.

ІД Хорасан вважають мусульман-шиїтів єретиками.

Афганська регіональна філія угрупування Ісламська держава, яка жорстоко протистоїть уряду радикального угрупування Талібан, нещодавно здійснила кілька бомбардувань, переважно на сході Афганістану.

Видання ВВС зазначає, що угруповання ІД Хорасан завдала аналогічного удару по аеропорту Кабула в серпні.

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Скрін відео: Bakhtar News Agency