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Марія Степанюк |

Терорист-смертник підірвав бомбу у мечеті в Афганістані – десятки загиблих

теракт у мечеті міста Кундуз

Терорист-смертник підірвав бомбу у шиїтській мечеті афганського міста Кундуз.

Жертвами теракту стали щонайменше 50 осіб. Загалом постраждали близько 100 осіб.

Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальності за напад. Однак за нападом може стояти угрупування Ісламська держава Хорасан, що має тісні стосунки із Аль-Каїдою, а також давно влаштовує “полювання” на шиїтську громаду.

ІД Хорасан вважають мусульман-шиїтів єретиками.

Афганська регіональна філія угрупування Ісламська держава, яка жорстоко протистоїть уряду радикального угрупування Талібан, нещодавно здійснила кілька бомбардувань, переважно на сході Афганістану.

Видання ВВС зазначає, що угруповання ІД Хорасан завдала аналогічного удару по аеропорту Кабула в серпні.

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Ісламська держава взяла відповідальність за теракт в аеропорту Кабулу

Скрін відео: Bakhtar News Agency

Джерело: ВВС

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