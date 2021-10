Терорист-смертник підірвав бомбу у шиїтській мечеті афганського міста Кундуз.

Жертвами теракту стали щонайменше 50 осіб. Загалом постраждали близько 100 осіб.

VIDEO: Images of people standing on a street in Afghanistan’s Kunduz city centre after a deadly explosion targeted a mosque pic.twitter.com/T9pyzLzozL

— AFP News Agency (@AFP) October 8, 2021