Стрельба в пригороде Киева (на Софиевской Борщаговке) — подробности инцидента (ФОТО, ВИДЕО)

В пригороде Киева неизвестный мужчина посреди дня выстрелил из пистолета в автомобиль, в котором находились супруги с маленькой дочкой. Нападающий некоторое время выжидал семью возле подъезда.

Инцидент произошел в поселке Софиевская Борщаговка во вторник, 12 октября, около 7.45.

На Киевщине незнакомец в камуфляже посреди дня стрелял в семью / 6 фотографий

Незнакомец в камуфляже выстрелил в направлении 27-летнего мужчины, который вместе с 28-летней женой и ребенком садился в черный автомобиля Volkswagen.

Таким образом нападающий травмировал водителя в ногу и повредил его авто. В то же время женщина и девочка не пострадали.

Между тем инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная возле подъезда дома, где произошла стрельба.

На кадрах видно, как незнакомец некоторое время ходил под подъездом, выжидая момента. Затем он исчез из поля зрения.

Между тем из дверей выходят мужчина, женщина и их дочь. Все трое садятся в авто. Тогда же к машине подбежал нападающий и начал стрелять, целясь только у водителя.

Приближаясь к автомобилю с семьей, мужчина имитировал разговор по телефону. Но на самом деле к лицу он приложил настоящий пистолет, пряча его рукой.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства. Нападающему грозит от трех до семи лет заключения.

В полиции назвали одну из возможных версий нападения — это долги потерпевшего.

— Одна из версий, потерпевший имел долговые обязательства и таким образом ему пытались угрожать, — объяснила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства инцидента.

Фото: Нацполиция, Киев Оперативний