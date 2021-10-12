Стрілянина у передмісті Києва (на Софіївській Борщагівці) – подробиці інциденту (ФОТО, ВІДЕО)

У передмісті Києва невідомий чоловік посеред дня вистрілив із пістолета у автомобіль, в якому перебувало молоде подружжя із маленькою донькою. Нападник деякий час вичікував сім’ю біля під’їзду.

Інцидент стався у селищі Софіївська Борщагівка у вівторок, 12 жовтня, близько 7.45 .

На Київщині незнайомець у камуфляжі посеред дня стріляв у сім’ю / 6 фотографий

Незнайомець у камуфляжі вистрілив в напрямку 27-річного чоловіка, який разом із 28-річною дружиною та дитиною сідав до чорного автомобіля Volkswagen .

Таким чином нападник травмував водія у ногу та пошкодив його авто. Водночас жінка та дівчинка не постраждали.

Між тим інцидент зафіксувала камера відеоспостереження, що розташована біля під’їзду будинку, де сталася стрілянина.

На кадрах видно, як незнайомець деякий час ходив під під’їздом, вичікуючи моменту. Потім він зник з поля зору.

Тим часом з дверей виходять чоловік, жінка та їхня донька. Усі троє сідають до авто. Тоді ж до машини підбіг нападник і почав стріляти, цілячись лише у водія.

Наближаючись до автомобіля з сім’єю, чоловік імітував розмову по телефону. Але насправді до обличчя він приклав справжній пістолет, ховаючи його рукою.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Нападнику загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

У поліції назвали одна з можливих версій нападу – це борги потерпілого.

– Одна з версій, що потерпілий мав боргові зобов’язання і таким чином йому намагалися погрожувати, – пояснила речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

Наразі поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв зловмисник та усі обставини інциденту.

Фото: Нацполіція, Київ Оперативний