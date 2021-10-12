В одном из общежитий в польском Страховице обнаружили тело 51-летней гражданки Украины.

По словам пресс-офицера штаба полиции Павла Кусяка, звонок в экстренные службы поступил 11 октября, поскольку гостья из Украины не подавала никаких признаков жизни.

– Экипаж службы скорой помощи выехал на место. Несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины спасти не удалось. На месте несколько часов работали представители полиции и прокуратуры, – отметил Павел Кусяк.

Правоохранительные структуры проверяют версию о том, что кто-то мог способствовать смерти женщины.

– Расследование поможет доказать или опровергнуть эту версию, – добавил офицер.

Сейчас тело 51-летней украинки направили на вскрытие. Окружная прокуратура в Стараховицах комментариев относительно смерти гражданки Украины пока не предоставила.

Установлением обстоятельств ее смерти занимаются полиция и прокуратура.

9 октября обвинение в смерти 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве предъявили девяти человекам.

Полицейским, участвовавшим в задержании и избиении украинца, грозит до 10 лет заключения, другим лицам – до пяти.

О смерти Дмитрия Никифоренко стало известно 2 сентября. 25-летний мужчина умер после применения физической силы во время ареста.

Джерело: Polsat News