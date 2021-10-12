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Тетяна Забожко |

У хостелі Польщі померла 51-річна українка

Хостел

В одному з гуртожитків у польському Страховіце виявили тіло 51-річної громадянки України.

За словами прес-офіцера штабу поліції Павла Кусяка, дзвінок до екстрених служб надійшов 11 жовтня, оскільки гостя з України не подавала жодних ознак життя.

– Екіпаж служби швидкої допомоги виїхав на місце. Незважаючи на надану допомогу, життя жінки врятувати не вдалося. На місці кілька годин працювали представники поліції та прокуратури, – зазначив Павло Кусяк.

Правоохоронні структури перевіряють версію про те, що хтось міг сприяти смерті жінки.

– Розслідування допоможе довести чи спростувати цю версію, – додав офіцер.

Наразі тіло 51-річної українки направили на розтин. Окружна прокуратура в Стараховицях коментарів щодо смерті громадянки України поки не надала.

Встановленням обставин її смерті займаються поліція та прокуратура.

9 жовтня дев’ятьом особам оголосили звинувачення в смерті 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка у Вроцлаві.

Поліцейським, які брали участь у затриманні й побитті українця, загрожує до 10 років ув’язнення, іншим особам – до п’яти.

Про смерть Дмитра Никифоренка стало відомо 2 вересня. 25-річний чоловік помер після застосування фізичної сили під час арешту.

Джерело: Polsat News

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